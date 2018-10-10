BlaBlaCar ввел платную подписку для дальних поездок по России

Сервис BlaBlaCar, позволяющий находить попутчиков для автомобильных поездок, ввел в России платную подписку для путешествий на расстояние более 120 километров.

Пользователи смогут подписаться на день за 149 рублей или на месяц за 199 рублей, рассказали в компании сайту vc.ru. За короткие поездки платить сервису по-прежнему будет не нужно.

Водители также продолжат пользоваться сервисом бесплатно.