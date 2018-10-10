Как сэкономить на бухгалтереПартнерский материал

BlaBlaCar ввел платную подписку для дальних поездок по России

VC
09:36, 10 октября 2018
Надежный источник

Сервис BlaBlaCar, позволяющий находить попутчиков для автомобильных поездок, ввел в России платную подписку для путешествий на расстояние более 120 километров.

Пользователи смогут подписаться на день за 149 рублей или на месяц за 199 рублей, рассказали в компании сайту vc.ru. За короткие поездки платить сервису по-прежнему будет не нужно.

Водители также продолжат пользоваться сервисом бесплатно.

В BlaBlaCar пообещали, что несмотря на монетизацию, стоимость поездок для пользователей останется ниже или сравнимой с билетами на автобусы и поезда. 

VC
Ранее руководители BlaBlaCar в России говорили в интервью vc.ru, что идею ввести в Восточной Европе комиссию на поездки (как в странах Западной Европы) в компании признали «неоптимальной».
BlaBlaCar работает в России с 2014 года. По словам руководителей отделения, у BlaBlaCar в России 15 миллионов подписчиков; пользуются сервисом каждый месяц 1,3 миллиона человек. 
Подкасты
Глава, в которой «стыдные» бестселлеры оказываются самыми интересными
30 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы