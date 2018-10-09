«Яндекс.Дзен» ограничил доступ к материалам «МБХ медиа» из-за статей про пытки в колониях и издевательства над животными

Сервис ограничил выдачу материалов «МБХ медиа» из-за того, что они содержат «детальные описания [трагических] происшествий». «МБХ Медиа» приводит в телеграме соответствующее письмо из службы поддержки «Яндекс.Дзена».

В письме приводятся, в частности, пять материалов «МБХ Медиа», в которых были найдены нарушения. Среди них статьи про пытки в колониях, гибель военнослужащих на учениях и издевательства над животными. Для возобновления выдачи материалов «Яндекс.Дзен» предложил «МБХ Медиа» отредактировать материалы, содержащие нарушения, или удалить их.

Главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло связала ограничение выдачи материалов с давлением на «Яндекс.Дзен». «Канал существует почти год, за это время ни разу у „Дзена“ не было претензий к содержанию наших материалов. <…> И вдруг резкое уменьшение выдачи происходит сутки спустя после очередной неправомерной блокировки сайта», — сказала она.