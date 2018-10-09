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«Ведомости»: бумажные паспорта россиян заменят на электронные с 2021 года

Ведомости
06:49, 9 октября 2018
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Правительство России разрабатывает законопроект о замене бумажных паспортов на электронные, сообщили «Ведомости» со ссылкой на документы кабмина.

От бумажных паспортов планируют отказаться с 2021 года. На их замену до 2024 года планируют потратить 114,4 миллиарда рублей, которые получат за счет госпошлины на выдачу нового документа.

В пресс-службе правительства предположили, что электронный паспорт будет выглядеть как пластиковая карта с чипом. Он позволит получать коммерческие и государственные услуги, а также предоставит доступ к цифровому профилю — данным человека в разных государственных информационных системах.

Новый документ объединит все данные человека — паспорт, СНИЛС, водительские права, сообщил неназванный участник совещаний в правительстве. В нем будет слепок лица, отпечатки, электронная подпись и код доступа к цифровому профилю. Голосовую биометрию добавлять не планируют.

В 2013 году Федеральная миграционная служба предлагала сделать основным удостоверением личности пластиковую карту с биометрией. Ожидалось, что карты заменят бумажные паспорта с 1 января 2015 года, однако этого не произошло.

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