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В Госдуме предложили лишить неплательщиков алиментов права на отсрочку от армии

Интерфакс
07:49, 9 октября 2018
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В Госдуме подготовлен законопроект, отменяющий отсрочку от призыва на срочную военную службу для должников по алиментам. Автор документа — первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, сообщает «Интерфакс».

Законопроектом предлагается «ограничить право граждан, имеющих двух и более детей; ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель, и уклоняющихся от исполнения алиментных обязательств, на отсрочку от призыва на военную службу».

Предоставлять данные о должниках по алиментам, по замыслу автора законопроекта, должны Федеральная служба судебных приставов по запросу комиссариатов.

Законодательная инициатива, по данным агентства, уже получала положительный отзыв от правительства.

С 2016 года в России действует закон, который позволяет аннулировать водительские права должникам по алиментам и судебным взысканиям.
Также предлагалось запретить должникам по алиментам сдавать экзамен на права, а также пользоваться некоторыми госуслугами, например ЗАГСов или отделения ГИБДД. Эти предложения поддержку не получили.

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