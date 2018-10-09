В Госдуме предложили лишить неплательщиков алиментов права на отсрочку от армии

В Госдуме подготовлен законопроект, отменяющий отсрочку от призыва на срочную военную службу для должников по алиментам. Автор документа — первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, сообщает «Интерфакс».

Законопроектом предлагается «ограничить право граждан, имеющих двух и более детей; ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель, и уклоняющихся от исполнения алиментных обязательств, на отсрочку от призыва на военную службу».

Предоставлять данные о должниках по алиментам, по замыслу автора законопроекта, должны Федеральная служба судебных приставов по запросу комиссариатов.

Законодательная инициатива, по данным агентства, уже получала положительный отзыв от правительства.