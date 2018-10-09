На Украине эвакуировали 10 тысяч человек после взрыва на складе боеприпасов

Около 10 тысяч человек эвакуировали в Черниговской области Украины после взрыва на складе боеприпасов, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины.

Взрыв произошел около 3:40 ночи на территории шестого арсенала Минобороны Украины в районе поселка Дружба в Ичнянском районе. В районе взрывов закрыли воздушное пространство в радиусе 20 километров и приостановили движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

К семи утра на территории арсенала каждую секунду происходило по два-три взрыва, заявили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Информации о пострадавших или погибших пока нет, сообщили в МВД Украины.