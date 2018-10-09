Минобороны закрыло разработку самого большого российского БПЛА. За семь лет на нее потратили три миллиарда рублей
Минобороны РФ приняло решение прекратить разработку беспилотника «Альтаир» — самого большого БПЛА в России. Ей занималось казанское ОКБ имени М.П. Симонова.
Как пояснил «Ведомостям» источник, близкий к Минобороны, созданные наработки могут быть переданы Уральскому заводу гражданской авиации: не исключено, что они будут использованы в аналогичных проектах.
Беспилотник «Альтаир» разрабатывался с 2011 года. В общей сложности на его разработку были потрачены три миллиарда рублей.
Первый экспериментальный полет «Альтаир» совершил в 2016 году. Предполагалось, что серийный выпуск БПЛА начнется в 2020 году.