Минобороны закрыло разработку самого большого российского БПЛА. За семь лет на нее потратили три миллиарда рублей

Минобороны РФ приняло решение прекратить разработку беспилотника «Альтаир» — самого большого в России. Ей занималось казанское ОКБ имени М.П. Симонова.

Как пояснил «Ведомостям» источник, близкий к Минобороны, созданные наработки могут быть переданы Уральскому заводу гражданской авиации: не исключено, что они будут использованы в аналогичных проектах.