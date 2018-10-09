Ким Чен Ын пригласил папу римского в Пхеньян

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил папу римского Франциска посетить Пхеньян, сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на заявление администрации президента Южной Кореи.

Лидер КНДР рассказал о готовности встретиться с папой римским во время межкорейского саммита, прошедшего в сентябре в Пхеньяне, уточняет The Korea Herald. Организовать встречу предложил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который заявил, что Франциск заинтересован в мире на Корейском полуострове, сообщает The Korea Times. Ким Чен Ын пообещал «горячо приветствовать» папу римского, если тот посетит Пхеньян.

Президент Южной Кореи передаст приглашение во время визита в Ватикан 17-18 октября. Примет ли Франциск приглашение, пока неизвестно.