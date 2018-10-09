ФСБ сообщила о раскрытии банды по торговле взрывчаткой. Изъяты 36 самодельных бомб

ФСБ сообщила о задержании в Санкт-Петербурге и Петрозаводске троих участников преступной группы, которая занималась изготовлением и торговлей взрывчаткой. Суд арестовал их.

У преступников изъяты 36 самодельных бомб, 19 единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и части оружия. В обоих городах закрыты лаборатории и мастерские по изготовлению и ремонту оружия и взрывчатки.

Остались ли на свободе какие-либо еще участники преступной группы, не сообщается. Следствие выясняет, причастны ли преступники «к совершению иных преступлений с использованием оружия и СВУ», передает «Интерфакс».