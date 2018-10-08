В Перми произошел взрыв на пороховом заводе. Погибли три человека
13:17, 8 октября 2018
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На территории Пермского порохового завода взорвался газовый баллон. В результате взрыва один человек погиб на месте происшествия, еще двоих доставили в больницу, однако спасти их врачам не удалось.
По данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
На работу предприятия, как сообщается, инцидент не повлиял.
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