В Перми произошел взрыв на пороховом заводе. Погибли три человека

Интерфакс
13:17, 8 октября 2018
Надежный источник

На территории Пермского порохового завода взорвался газовый баллон. В результате взрыва один человек погиб на месте происшествия, еще двоих доставили в больницу, однако спасти их врачам не удалось.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

На работу предприятия, как сообщается, инцидент не повлиял.

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