В Перми произошел взрыв на пороховом заводе. Погибли три человека

На территории Пермского порохового завода взорвался газовый баллон. В результате взрыва один человек погиб на месте происшествия, еще двоих доставили в больницу, однако спасти их врачам не удалось.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

На работу предприятия, как сообщается, инцидент не повлиял.