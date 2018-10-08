Умер писатель Олег Павлов

Писатель Олег Павлов умер в возрасте 49 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на публициста Платона Беседина. Причиной смерти Павлова, по данным Беседина, стал инфаркт.

В середине 1990-х — начале 2000-х годов Павлов получил престижные литературные премии журналов «Новый мир» и «Октябрь». В 2002 году его повесть «Карагандинские девятины» была удостоена «Русского Букера». В 2012 году Павлов стал лауреатом премии Александра Солженицына.