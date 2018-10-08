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Соцсеть Google+ закроют для пользователей

Google
19:36, 8 октября 2018
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Компания Google приняла решение закрыть соцсеть Google+ для индивидуальных пользователей. Этот процесс займет 10 месяцев. 

В блоге подчеркивается, что причиной закрытия является крайне низкая популярность Google+: в последнее время 90% пользовательских сессий длятся менее 5 секунд. 

Компания также сообщила об утечке, которая могла затронуть 500 тысяч аккаунтов: из-за программного сбоя с 2015 по начало 2018 года их скрытые данные могли видеть внешние разработчики.

Google+, начавшая работу в 2011 году, — не первая неудачная попытка компании Google создать социальную сеть. До этого в нулевых годах компания запускала такие проекты, как Orkut и Google Wave.

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