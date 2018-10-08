Соцсеть Google+ закроют для пользователей
Компания Google приняла решение закрыть соцсеть Google+ для индивидуальных пользователей. Этот процесс займет 10 месяцев.
В блоге подчеркивается, что причиной закрытия является крайне низкая популярность Google+: в последнее время 90% пользовательских сессий длятся менее 5 секунд.
Компания также сообщила об утечке, которая могла затронуть 500 тысяч аккаунтов: из-за программного сбоя с 2015 по начало 2018 года их скрытые данные могли видеть внешние разработчики.
Google+, начавшая работу в 2011 году, — не первая неудачная попытка компании Google создать социальную сеть. До этого в нулевых годах компания запускала такие проекты, как Orkut и Google Wave.