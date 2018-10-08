Футболистов Кокорина и Мамаева заподозрили в избиении федерального чиновника

В кафе в Москве футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин подрались с федеральным чиновником. Сейчас полиция проводит проверку по этому факту, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным телеграм-канала Mash, пострадавший — директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак. Он сделал замечание футболистам, которые очень громко себя вели. Mash пишет, что Кокорин и Мамаев назвали его «каким-то китайцем, попросили вернуться на родину и следить за порядком там», а потом бросали в него стулья.

Обновление. Глава пресс-службы Минпромторга Залина Корнилова сообщила RNS, что Денис Пак и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин пострадали в результате инцидента в центре Москвы. Они обратились за медицинской помощью и подали заявление в полицию. В чем именно заключался инцидент, Корнилова не пояснила. Полиция проводит проверку «по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе Москвы». Никаких подробностей в сообщении полиции нет.