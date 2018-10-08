ФСИН: Олег Сенцов начал писать сценарий для фильма о тюрьме

Украинский режиссер Олег Сенцов, прекративший 145-дневную голодовку в колонии города Лабытнанги, начал писать сценарий для будущего фильма. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

«Это будет рассказ о жизни в тюрьме и заключенных. Вдохновение его не покидает», — рассказал он.

По словам Максименко, сейчас Сенцов под контролем медиков выходит из голодовки: «он ест по чуть-чуть, в основном каши и кисломолочные продукты». Примерно через 20 дней заключенный будет переведен на обычную тюремную еду.