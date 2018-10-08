Facebook выпустила свой первый гаджет: это умный экран Portal

Компания Facebook представила линейку умных экранов Portal. Это первые гаджеты, выпущенные под брендом компании.

Portal позиционируется, в первую очередь, как устройство для видеозвонков: с помощью него можно общаться с контактами из Facebook Messenger. При звонках можно использовать функцию дополненной реальности.

Today we're excited to introduce @PortalFacebook to everyone. Come say hi and check out https://t.co/jQuzzc97CK to learn more. pic.twitter.com/PzlTQDi6NI — Facebook (@facebook) October 8, 2018

В остальном Portal имеет практически такой же функционал, как и у стандартных голосовых помощников: с его помощью можно узнать погоду, послушать музыку, заказать доставку еды.

Устройства выполнены в двух вариантах — Portal и Portal+. Заказать их пока можно только в США по цене 199 и 349 долларов.