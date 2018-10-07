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В день рождения Путина в Петербурге растянули баннер «Долгих лет тюрьмы». Четверо активистов задержаны

Медиазона
13:31, 7 октября 2018
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В Санкт-Петербурге прошла акция, участники которой растянули на улице Восстания баннер с надписью «Долгих лет тюрьмы».

Акция приурочена к дню рождения президента России Владимира Путина, которому 7 октября исполнилось 66 лет. Ее участники перекрыли улицу Восстания и зажгли файеры.

Фотограф Давид Френкель сообщил, что всего задержаны четыре человека. По данным «Медиазоны», в числе задержанных оказался как минимум один человек, который не имеет отношения к акции.

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