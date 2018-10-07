Как защитить сайт от хакеров?Партнерский материал

В аварии в Нью-Йорке погибли 20 человек. Разбился лимузин с гостями свадьбы

The New York Times
16:16, 7 октября 2018
Надежный источник

В Нью-Йорке произошла автомобильная авария, в которой погибли 20 человек.

Лимузин, в котором предположительно находились гости свадьбы, врезался в другой автомобиль и сбил людей на парковке рядом с магазином. Менеджер магазина рассказала газете The New York Times, что лимузин, вероятно, двигался со скоростью около 100 километров в час.

новости

Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора и устроил драку после боя. Как это было

1 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы