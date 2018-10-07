В аварии в Нью-Йорке погибли 20 человек. Разбился лимузин с гостями свадьбы

В Нью-Йорке произошла автомобильная авария, в которой погибли 20 человек.

Лимузин, в котором предположительно находились гости свадьбы, врезался в другой автомобиль и сбил людей на парковке рядом с магазином. Менеджер магазина рассказала газете The New York Times, что лимузин, вероятно, двигался со скоростью около 100 километров в час.