В аварии в Нью-Йорке погибли 20 человек. Разбился лимузин с гостями свадьбы
В Нью-Йорке произошла автомобильная авария, в которой погибли 20 человек.
Лимузин, в котором предположительно находились гости свадьбы, врезался в другой автомобиль и сбил людей на парковке рядом с магазином. Менеджер магазина рассказала газете The New York Times, что лимузин, вероятно, двигался со скоростью около 100 километров в час.
Breaking News: A limousine was involved in a crash in upstate New York that left 20 people dead. Local reports said it was carrying a wedding party. https://t.co/nR4G09gC7X— The New York Times (@nytimes) October 7, 2018