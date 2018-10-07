Парламентские выборы в Латвии выиграла партия «Согласие». Она снова не сможет сформировать коалицию

На парламентских выборах в Латвии, по предварительным итогам подсчета голосов, одержала победу партия «Согласие», которая пользуется поддержкой русскоязычного населения.

«Согласие» набирает почти 20% голосов. Партия получит в Сейме 24 мандата — ровно столько же, сколько в парламенте нынешнего созыва.

Как сообщает Delfi, несмотря на победу, «Согласие» останется в оппозиции. Все остальные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер и прошедшие в Сейм, уже отказались от сотрудничества с «Согласием».

Явка на выборах составила 54,5%.