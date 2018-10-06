В Чувашии блогера задержали по делу о реабилитации нацизма из-за поста в фейсбуке

В Чувашии блогер Константин Ишутов был задержан по подозрению в реабилитации нацизма из-за поста в фейсбуке. О возбуждении дела СК сообщил 5 октября.

6 октября Московский районный суд Чебоксар продлил Ишутову срок задержания до 9 октября.

Как сообщил «Медиазоне» его адвокат Юрий Иванов, поводом для дела стала публикация в фейсбуке фотографии нацистской листовки, адресованной советским солдатам. Фото сопровождал комментарий, сравнивающий отношение Третьего рейха к советскому народу и президента России Владимира Путина к российскому.