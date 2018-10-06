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В Чувашии блогера задержали по делу о реабилитации нацизма из-за поста в фейсбуке

Медиазона
13:28, 6 октября 2018
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В Чувашии блогер Константин Ишутов был задержан по подозрению в реабилитации нацизма из-за поста в фейсбуке. О возбуждении дела СК сообщил 5 октября.

6 октября Московский районный суд Чебоксар продлил Ишутову срок задержания до 9 октября.

Как сообщил «Медиазоне» его адвокат Юрий Иванов, поводом для дела стала публикация в фейсбуке фотографии нацистской листовки, адресованной советским солдатам. Фото сопровождал комментарий, сравнивающий отношение Третьего рейха к советскому народу и президента России Владимира Путина к российскому.

Как рассказал Иванов, Ишутова задержали вечером 4 октября. После этого полицейские пришли к нему домой с обыском и изъяли его компьютер. Таким образом следствие установило, что пост в фейсбуке опубликовали именно с его устройства.

Медиазона
Сайт «7×7» называет Константина Ишутова «известным в Чувашии журналистом», который «специализируется на расследованиях, связанных с республиканскими органами власти». У него были конфликты с полицейскими, которые требовали от него удалить публикации с критикой, в том числе через суд. В сентябре он рассказывал, что следователи СК угрожали ему «вставить иголки под ногти пальцев руки», если он не расскажет, откуда у него появились служебные документы.
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