Умерла Монсеррат Кабалье

La Vanguardia
07:02, 6 октября 2018
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Оперная певица Монсеррат Кабалье умерла утром 6 октября в больнице в Барселоне. Ей было 85 лет.

Murray Sanders / Associated Newspapers / REX / Vida Press

О смерти певицы сообщают испанские СМИ со ссылкой на источники в медицинских кругах. La Vanguardia пишет, что Кабалье «давно болела».

Монтсеррат Кабалье была одной из самых популярных оперных певиц второй половины XX века. Помимо ее работ в опере широко известен ее дуэт с Фредди Меркьюри, с которым она в 1987 году записала песню «Барселона» для Олимпиады 1992 года, а затем и альбом. Кабалье гастролировала до последних месяцев жизни — летом 2018 года она выступила в Москве.

Монсеррат Кабалье поет арию Casta Diva из оперы «Норма» Винченцо Беллини. Москва, 1974 год
Монтсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри. «Барселона». 1987 год
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