«Говорит Москва»: пилот вертолета, при крушении которого погиб заместитель генпрокурора РФ, был застрелен
Радиостанция «Говорит Москва» сообщила со ссылкой на источник в силовых ведомствах, что пилот Станислав Михнов, управлявший разбившимся в Костромской области вертолетом, «вероятно», был перед крушением убит двумя выстрелами в спину из карабина.
Подтверждения этой информации из других источников нет. «Говорит Москва» не приводит никаких других подробностей или деталей в подтверждение версии об убийстве пилота.
Обновление. Следственный комитет заявил, что сообщение «Говорит Москва» не соответствует действительности. «Ни у кого из погибших в авиакатастрофе огнестрельных ранений не обнаружено», — сказала представитель СК Светлана Петренко.
Вертолет AS-350 разбился в Солигаличском районе Костромской области 3 октября. На борту находились четыре человека, все они погибли. Среди погибших был заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян; предположительно, они летели на охоту.