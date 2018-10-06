«Говорит Москва»: пилот вертолета, при крушении которого погиб заместитель генпрокурора РФ, был застрелен

Радиостанция «Говорит Москва» сообщила со ссылкой на источник в силовых ведомствах, что пилот Станислав Михнов, управлявший разбившимся в Костромской области вертолетом, «вероятно», был перед крушением убит двумя выстрелами в спину из карабина.

Подтверждения этой информации из других источников нет. «Говорит Москва» не приводит никаких других подробностей или деталей в подтверждение версии об убийстве пилота.

Обновление. Следственный комитет заявил, что сообщение «Говорит Москва» не соответствует действительности. «Ни у кого из погибших в авиакатастрофе огнестрельных ранений не обнаружено», — сказала представитель СК Светлана Петренко.