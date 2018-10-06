Как защитить сайт от хакеров?Партнерский материал

«Говорит Москва»: пилот вертолета, при крушении которого погиб заместитель генпрокурора РФ, был застрелен

Говорит Москва
16:04, 6 октября 2018
Требует подтверждения

Радиостанция «Говорит Москва» сообщила со ссылкой на источник в силовых ведомствах, что пилот Станислав Михнов, управлявший разбившимся в Костромской области вертолетом, «вероятно», был перед крушением убит двумя выстрелами в спину из карабина.

Подтверждения этой информации из других источников нет. «Говорит Москва» не приводит никаких других подробностей или деталей в подтверждение версии об убийстве пилота.

Обновление. Следственный комитет заявил, что сообщение «Говорит Москва» не соответствует действительности. «Ни у кого из погибших в авиакатастрофе огнестрельных ранений не обнаружено», — сказала представитель СК Светлана Петренко.
Вертолет AS-350 разбился в Солигаличском районе Костромской области 3 октября. На борту находились четыре человека, все они погибли. Среди погибших был заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян; предположительно, они летели на охоту.
Подкасты
«Только с тобой я настоящий!» Мифы, которые люди друг другу впаривают
47 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы