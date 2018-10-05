В правительстве решили позволить АЗС торговать пивом и вином
В России разрешат продавать вино и пиво на автомобильных заправках, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Такое решение было принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака в сентябре.
Возврат алкоголя на АЗС обсуждался «в контексте стабилизации розничного топливного рынка», сказал представитель Козака.
Как сообщает газета, предложение поддерживают в Минпромторге и ФАС, так как это увеличит доходность АЗС. Против выступают в министерстве здравоохранения, опасаясь повышения числа нетрезвых водителей.
Особенно актуальна для АЗС возможность дополнительного заработка сейчас. Весной 2018 г. топливо резко подорожало. Тогда правительству удалось договориться с нефтяниками: они больше не повышают розничные цены, а правительство снижает акцизы. Нефтяники обещание выполняют.