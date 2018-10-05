В правительстве решили позволить АЗС торговать пивом и вином

В России разрешат продавать вино и пиво на автомобильных заправках, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Такое решение было принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака в сентябре.

Возврат алкоголя на АЗС обсуждался «в контексте стабилизации розничного топливного рынка», сказал представитель Козака.

Как сообщает газета, предложение поддерживают в Минпромторге и ФАС, так как это увеличит доходность АЗС. Против выступают в министерстве здравоохранения, опасаясь повышения числа нетрезвых водителей.