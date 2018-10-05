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В правительстве решили позволить АЗС торговать пивом и вином

Ведомости
05:29, 5 октября 2018
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В России разрешат продавать вино и пиво на автомобильных заправках, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Такое решение было принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака в сентябре.

Возврат алкоголя на АЗС обсуждался «в контексте стабилизации розничного топливного рынка», сказал представитель Козака.

Как сообщает газета, предложение поддерживают в Минпромторге и ФАС, так как это увеличит доходность АЗС. Против выступают в министерстве здравоохранения, опасаясь повышения числа нетрезвых водителей.

Особенно актуальна для АЗС возможность дополнительного заработка сейчас. Весной 2018 г. топливо резко подорожало. Тогда правительству удалось договориться с нефтяниками: они больше не повышают розничные цены, а правительство снижает акцизы. Нефтяники обещание выполняют.

Ведомости
О планах правительства вернуть в ассортимент магазинов на АЗС алкоголь «Коммерсант» писал в мае 2018 года.
Запрет на продажу алкоголя на автозаправках действует в России с 2012 года. Как пишут «Ведомости», в Госдуму внесен законопроект о снятии этого запрета для напитков крепостью до 16,5%; его авторы утверждают, что после запрета число аварий с нетрезвыми водителями не уменьшилось.
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