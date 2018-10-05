В Подмосковье разбился истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 упал в лесу в Московской области, пилоты катапультировались, сообщили ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники.

Истребитель разбился в Коломенском районе из-за технической неисправности, сообщил «Интерфакс», ссылаясь на свой источник. По его словам, во время полета «машина стала неуправляемой». Пилоты выжили.

Аварию потерпел самолет, принадлежащий Летно-исследовательскому институту имени Громова.

Обновлено: самолет упал из-за возгорания в районе одного из двух двигателей. Пилотов эвакуировали на вертолете в больницу в Жуковском, один из них получил незначительную травму спины. В Объединенной авиастроительной корпорации подтвердили крушение.