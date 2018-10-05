Строительство платной дороги от Москвы до Петербурга приостановили из-за археологических находок

Строительство двух участков платной дороги М11 Москва — Петербург остановили после того, как в Ленинградской области нашли предметы раннего железного века, сообщила госкомпания «Автодор».

Археологические находки сделали весной 2018 года у поселка на 663-м километре дороги. Некоторым предметам более трех тысяч лет, другим — около 500-600 лет.

В «Автодоре» заявили, что не собирались проводить археологические раскопки, считая, что дорога проходит вне зон культурного наследия. Сколько времени уйдет на раскопки, станет ясно в конце октября, сообщил газете «Ведомости» генподрядчик двух участков. Археологи предполагают, что на это уйдет от трех до шести месяцев.