Совместная пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора не состоялась. Ирландец опоздал, россиянин отказался его ждать

Совместная пресс-конференция бойцов ММА Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, которая должна была пройти в ночь на 5 октября, не состоялась. Ирландец опоздал на пресс-конференцию на 15 минут, после чего россиянин покинул зал.

«Это неуважение. Всем спасибо. До субботы», — приводит слова Нурмагомедова Sports.Ru.

Макгрегор появился в зале спустя 25 минут. Он сказал, что Нурмагомедову «не хватило яиц» его подождать.

Бойцы должны были ответить на вопросы журналистов накануне боя в ночь на 7 октября.