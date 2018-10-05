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Совместная пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора не состоялась. Ирландец опоздал, россиянин отказался его ждать

Sports.ru
22:52, 4 октября 2018
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Совместная пресс-конференция бойцов ММА Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, которая должна была пройти в ночь на 5 октября, не состоялась. Ирландец опоздал на пресс-конференцию на 15 минут, после чего россиянин покинул зал.

«Это неуважение. Всем спасибо. До субботы», — приводит слова Нурмагомедова Sports.Ru.

Макгрегор появился в зале спустя 25 минут. Он сказал, что Нурмагомедову «не хватило яиц» его подождать.

Бойцы должны были ответить на вопросы журналистов накануне боя в ночь на 7 октября.

Бой Макгрегора и Нурмагомедова — одно из главных событий года в ММА. Интерес к нему подогревается богатой историей личной неприязни бойцов друг к другу и многочисленными оскорблениями, которыми обменивались бойцы и их команды на протяжении последних месяцев.
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