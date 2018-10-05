Совместная пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора не состоялась. Ирландец опоздал, россиянин отказался его ждать
Совместная пресс-конференция бойцов ММА Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, которая должна была пройти в ночь на 5 октября, не состоялась. Ирландец опоздал на пресс-конференцию на 15 минут, после чего россиянин покинул зал.
«Это неуважение. Всем спасибо. До субботы», — приводит слова Нурмагомедова Sports.Ru.
Макгрегор появился в зале спустя 25 минут. Он сказал, что Нурмагомедову «не хватило яиц» его подождать.
Бойцы должны были ответить на вопросы журналистов накануне боя в ночь на 7 октября.
Бой Макгрегора и Нурмагомедова — одно из главных событий года в ММА. Интерес к нему подогревается богатой историей личной неприязни бойцов друг к другу и многочисленными оскорблениями, которыми обменивались бойцы и их команды на протяжении последних месяцев.