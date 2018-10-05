Минфин предложил повысить минимальные цены на водку
Минимальную розничную цену (МРЦ) на водку в России планируется повысить с 205 рублей до 215 рублей за 0,5 литра. Соответствующий проект приказа разработал Минфин.
Минфин также предлагает поднять минимальную розничную цену на коньяк — с 371 рубля до 388 рублей за 0,5 литра.
Документ предусматривает, что новые МРЦ вступят в силу в конце 2018 года.
Минимальные цены на некоторые виды алкоголя, в том числе водку, устанавливаются в России с 2009 года. МРЦ и акцизы на алкоголь устанавливает Минфин. Предполагается, что минимальные розничные цены помогают бороться с «теневым» сектором алкогольного рынка.
Против повышения минимальных цен на спиртное ранее неоднократно выступало Минэкономразвития. Это ведомство указывало, что для борьбы с производством и потреблением контрафактного спиртного следует снижать, а не повышать минимальные розничные цены.