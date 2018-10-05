Минфин предложил повысить минимальные цены на водку

Минимальную розничную цену (МРЦ) на водку в России планируется повысить с 205 рублей до 215 рублей за 0,5 литра. Соответствующий проект приказа разработал Минфин.

Минфин также предлагает поднять минимальную розничную цену на коньяк — с 371 рубля до 388 рублей за 0,5 литра.

Документ предусматривает, что новые МРЦ вступят в силу в конце 2018 года.