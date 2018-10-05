Бывший президент Южной Кореи приговорен за взятки к 15 годам тюрьмы. Он стал четвертым осужденным главой государства

Суд в Сеуле приговорил к 15 годам тюремного заключения бывшего президента , признав его виновным в получении взяток, растрате и злоупотреблении властью, сообщает BBC News.

Бывшего президента обвинили в получении взяток на 10 миллионов долларов, в том числе от компании Samsung и разведки Южной Кореи, отмечает Reuters. Ли Мен Бак отвергал все обвинения, называя их политически мотивированными.