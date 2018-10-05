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Белоруссия высылает двух иностранцев за шпионаж

БЕЛТА
07:01, 5 октября 2018
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Белоруссия объявила персонами нон-грата двух иностранцев за шпионаж, объявил глава Комитета госбезопасности Валерий Вакульчик.

Гражданство заподозренных в шпионаже, а также то, покинули ли они уже страну, глава белорусского КГБ не уточнил.

Персонами нон-грата объявляются сотрудники дипломатических миссий. В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, государство, высылающее дипломатов, может не сообщать причины, по которым принято такое решение.
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