Заместитель генпрокурора РФ погиб при крушении вертолета в Костромской области
07:31, 4 октября 2018
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В результате крушения вертолета в Костромской области погиб заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Представитель генпрокуратуры Александр Куренной подтвердил, что Саак Карапетян, по предварительной информации, был среди погибших.
Ранее РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС сообщало, что вертолет, по предварительным данным, модели AS-350, 3 октября разбился у деревни Вонышево в Солигаличском районе Костромской области. На борту вертолета находились три человека — все они погибли.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более человек.
Саак Карапетян, следует из его биографии на сайте Генпрокуратуры, с 1983 по 1996 годы занимал разные должности в прокуратуре Ростовской области. В 1996-2000 годах он был депутатом Госдумы, заместителем председателя парламентского комитета по безопасности. После Госдумы Карпетян перешел в Генпрокуратуру. На посту заместителя генерального прокурора он находился с 2016 года.
Члены семьи Карапетяна фигурировали в расследованиях о коррупции.
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