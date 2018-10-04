Заместитель генпрокурора РФ погиб при крушении вертолета в Костромской области

В результате крушения вертолета в Костромской области погиб заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Представитель генпрокуратуры Александр Куренной подтвердил, что Саак Карапетян, по предварительной информации, был среди погибших.

Ранее РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС сообщало, что вертолет, по предварительным данным, модели AS-350, 3 октября разбился у деревни Вонышево в Солигаличском районе Костромской области. На борту вертолета находились три человека — все они погибли.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более человек.