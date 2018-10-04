Умер нобелевский лауреат Леон Ледерман. Он придумал термин «частица Бога»
05:35, 4 октября 2018
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В США на 97-м году жизни умер ученый Леон Ледерман, лауреат Нобелевской премии по физике и автор термина «частица Бога», сообщает The New York Times.
Леон Ледерман родился в 1922 году в Нью-Йорке в семье еврейских мигрантов из СССР. С 1978 по 1989 год ученый возглавлял Национальную ускорительную лабораторию имени Энрико Ферми в Иллинойсе.
В 1988 году Леон Ледерман вместе с Мелвином Шварцем и Джеком Стейнбергером был удостоен Нобелевской премии по физике за открытие одного из типов нейтрино. Он также является лауреатом премий Вольфа, Ферми, Рихтмайера, Уильяма Проктера, Вэнивара Буша и других. Удостоен Национальной научной медали США.
В 1993 году Ледерман в соавторстве с журналистом Диком Тереси написал книгу о бозоне Хиггса под названием «Частица Бога: если Вселенная это ответ, то каков вопрос?».
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