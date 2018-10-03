Суд арестовал обвиняемого в педофилии историка Сергея Колтырина

Сергей Колтырин — директор краеведческого музея в Медвежьегорске. Музей отвечает за состояние лесного массива Сандармох, где находятся массовые захоронения середины XX века. Колтырин считает, что это останки жертв политических репрессий 1937-1938 годов, не поддерживая точку зрения о том, что они принадлежат жертвам финских оккупантов времен войны. Родственники и знакомые Колтырина считают, что его преследование связано с его позицией по этому вопросу.

Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев, который обнаружил эти захоронения в конце 1990-х годов, в 2016 году был обвинен в изготовлении детской порнографии из-за снимков несовершеннолетней приемной дочери. Он был оправдан, но сейчас его судят повторно по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.