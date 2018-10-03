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Суд арестовал обвиняемого в педофилии историка Сергея Колтырина

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14:23, 3 октября 2018
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Суд в Карелии отправил под арест историка Сергея Колтырина, обвиняемого по делу о педофилии.

Колтырину предъявлены официальные обвинения в развратных действиях, совершенных группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 135 УК РФ). Арест санкционирован до 27 ноября 2018 года.

Сергей Колтырин — директор краеведческого музея в Медвежьегорске. Музей отвечает за состояние лесного массива Сандармох, где находятся массовые захоронения середины XX века. Колтырин считает, что это останки жертв политических репрессий 1937-1938 годов, не поддерживая точку зрения о том, что они принадлежат жертвам финских оккупантов времен войны. Родственники и знакомые Колтырина считают, что его преследование связано с его позицией по этому вопросу.
Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев, который обнаружил эти захоронения в конце 1990-х годов, в 2016 году был обвинен в изготовлении детской порнографии из-за снимков несовершеннолетней приемной дочери. Он был оправдан, но сейчас его судят повторно по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.
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