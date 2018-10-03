Совет Федерации одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста в России, принятый Госдумой в конце сентября.

За документ проголосовали 149 сенаторов, пятеро выступили против, еще трое воздержались.

Кроме того, сенаторы одобрили закон, вводящий уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста.