Совет Федерации одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста
Совет Федерации одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста в России, принятый Госдумой в конце сентября.
За документ проголосовали 149 сенаторов, пятеро выступили против, еще трое воздержались.
Кроме того, сенаторы одобрили закон, вводящий уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста.
Законопроект предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 60 для женщин и до 65 для мужчин. Инициативу, согласно соцопросам, не поддерживает большинство россиян.