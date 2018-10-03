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Совет Федерации одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста

Совет Федерации
09:48, 3 октября 2018
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Совет Федерации одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста в России, принятый Госдумой в конце сентября.

За документ проголосовали 149 сенаторов, пятеро выступили против, еще трое воздержались.

Кроме того, сенаторы одобрили закон, вводящий уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста.

Законопроект предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 60 для женщин и до 65 для мужчин. Инициативу, согласно соцопросам, не поддерживает большинство россиян. 

Повышение пенсионного возраста

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