Путин назначил замминистра по делам Кавказа исполняющим обязанности главы Хакасии

Президент России Владимир Путин назначил замминистра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева исполняющим обязанности главы Хакасии.

Будет ли Развожаев участвовать в выборах главы региона, неизвестно. На встрече с ним Путин попросил его поработать в Хакасии «в течение месяца», «взять под контроль ситуацию в республике» и помочь провести «чистые, открытые» и отвечающие законам выборы.

«И потом, я готов, обещаю, что сделаю это, верну вас в Москву и, безусловно, найду вам применение в федеральных органах», — заявил Путин.