Путин назначил замминистра по делам Кавказа исполняющим обязанности главы Хакасии
Президент России Владимир Путин назначил замминистра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева исполняющим обязанности главы Хакасии.
Будет ли Развожаев участвовать в выборах главы региона, неизвестно. На встрече с ним Путин попросил его поработать в Хакасии «в течение месяца», «взять под контроль ситуацию в республике» и помочь провести «чистые, открытые» и отвечающие законам выборы.
«И потом, я готов, обещаю, что сделаю это, верну вас в Москву и, безусловно, найду вам применение в федеральных органах», — заявил Путин.
В сентябре в Хакасии прошли выборы губернатора, на которых глава региона Виктор Зимин занял второе место (32,4%) после коммуниста Валентина Коновалова (44,8%). С тех пор второй тур дважды откладывался из-за отказа соперников Коновалова участвовать — сперва Зимина, а затем кандидата от «Справедливой России» Андрея Филягина (11% в первом туре). Теперь предполагается, что на выборы пойдет Александр Мяхар (Партия роста, 6% в первом туре).