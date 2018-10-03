«Проект» рассказал о квартирах и яхте семьи председателя Россельхозбанка. В 1990-х годах он был соседом Путина

Родственники председателя Россельхозбанка , возглавившего банк в июне, владеют четырьмя квартирами в элитном доме на Кременчугской улице в Москве и двумя квартирами в Монако. Об этом сообщил « » со ссылкой на документы.

Источники «Проекта» утверждают, что Борис Листов знаком с президентом России Владимиром Путиным с 1990-х годов, когда они жили по-соседству в Петербурге. Собеседники издания говорят, что Листов стал главой при участии миллиардера Аркадия Ротенберга, которого также считают другом Путина.

Одной из квартир в Москве площадью 319 квадратных метров владеет предполагаемая жена Бориса Листова, бывшая фигуристка Анастасия Горшкова. Кроме того, на нее записана квартира в Монако и компания на Мальте с капиталом 1,5 миллиона евро, зарегистрированная для покупки яхты.

«Проект» отметил, что квартира в Монако и яхта стоят как 17 годовых зарплат Бориса Листова — в 2017 году он в среднем зарабатывал по 1,4 миллиона рублей в месяц.

Пресс-служба Россельхозбанка, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и Анастасия Горшкова отказались от комментариев.