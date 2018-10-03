Полиция завела дело о мошенничестве в «Натали Турс»

Следственное управление МВД России возбудило уголовное дело о мошенничестве в связи с деятельностью туроператоров «Натали Турс» и «Панорама Тур».

По данным Генпрокуратуры РФ, эти компании получили от пяти тысяч граждан более одного миллиона рублей на оплату туристических услуг, но не выполнили договорные отношения перед клиентами, средства не вернули и вывели их на счета третьих лиц.

Круг подозреваемых по уголовному делу пока не установлен.