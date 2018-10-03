Миллиардер Рыболовлев подал к Sothebyʼs иск на 380 миллионов долларов

Бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев подал в суд Нью-Йорка иск к аукционному дому Sothebyʼs, обвинив его в «существенной помощи в крупнейшем арт-мошенничестве в истории», сообщает агентство Bloomberg.

В иске сказано, что аукционный дом помог швейцарскому арт-дилеру Иву Бувье продать российскому миллиардеру произведения искусства . Рыболовлев потребовал, чтобы Sothebyʼs возместил ущерб в 380 миллионов долларов, поскольку участвовал в продаже и знал реальную стоимость работ. Представитель бизнесмена подтвердил ТАСС, что компании семейного траста предпринимателя подали иск к Sothebyʼs.

Представители Sothebyʼs назвали иск Рыболовлева «отчаянным», а его утверждения «ложными».