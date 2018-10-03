Дело о сокрытии гражданства США в отношении организатора митингов против свалки в Волоколамске закрыли
Следственный комитет отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Артема Любимова, одного из организаторов протестов против мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамске.
Его обвиняли по статье 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства) — следствие утверждало, что у Любимова есть американское гражданство, о котором он не сообщил в российские контролирующие органы.
В марте 2018 года на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа, из-за чего были госпитализированы несколько десятков детей. После этого в районе начались митинги, участники которых требуют закрыть полигон.