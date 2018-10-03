Аркадий Дворкович стал президентом ФИДЕ
Новым президентом Международной шахматной федерации избран Аркадий Дворкович. Выборы главы организации состоялись 3 октября на очередном конгрессе ФИДЕ в Батуми.
Соперником Дворковича выступал вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос. Также претендовавший на этот пост британец Найджел Шорт снял свою кандидатуру до голосования в пользу Дворковича.
Международную федерацию шахмат с 1995 года возглавлял Кирсан Илюмжинов. В июне 2018 года он объявил, что не намерен переизбираться на этот пост и поддержал кандидатуру Аркадия Дворковича в качестве своего преемника.
Аркадий Дворкович до мая 2018 года был вице-премьером России.