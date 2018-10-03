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Аркадий Дворкович стал президентом ФИДЕ

Российская шахматная федерация
14:16, 3 октября 2018
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Новым президентом Международной шахматной федерации избран Аркадий Дворкович. Выборы главы организации состоялись 3 октября на очередном конгрессе ФИДЕ в Батуми.

Соперником Дворковича выступал вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос. Также претендовавший на этот пост британец Найджел Шорт снял свою кандидатуру до голосования в пользу Дворковича.

Международную федерацию шахмат с 1995 года возглавлял Кирсан Илюмжинов. В июне 2018 года он объявил, что не намерен переизбираться на этот пост и поддержал кандидатуру Аркадия Дворковича в качестве своего преемника.
Аркадий Дворкович до мая 2018 года был вице-премьером России.

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