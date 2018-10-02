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В Пентагон прислали два конверта с рицином

CNN
20:40, 2 октября 2018
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В Пентагон доставлены две посылки, которые содержали подозрительное вещество. Конверты были адресованы главе Пентагона Джеймсу Мэтису и главкому флота Джону Ричардсону. 

Как сообщило ФБР, наличие подозрительного вещества было выявлено при проверке в почтовом отделении, находящемся при ведомстве, после чего конверты были изъяты для проведения анализов. По данным источника CNN, предварительные исследования показали, что в них находился рицин.

В США в последние годы госучреждения и политики неоднократно получали письма с рицином. О каких-либо тяжелых последствиях для здоровья адресатам не сообщалось.
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