В Пентагон прислали два конверта с рицином
В Пентагон доставлены две посылки, которые содержали подозрительное вещество. Конверты были адресованы главе Пентагона Джеймсу Мэтису и главкому флота Джону Ричардсону.
Как сообщило ФБР, наличие подозрительного вещества было выявлено при проверке в почтовом отделении, находящемся при ведомстве, после чего конверты были изъяты для проведения анализов. По данным источника CNN, предварительные исследования показали, что в них находился рицин.
В США в последние годы госучреждения и политики неоднократно получали письма с рицином. О каких-либо тяжелых последствиях для здоровья адресатам не сообщалось.