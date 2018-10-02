В Пентагон прислали два конверта с рицином

В Пентагон доставлены две посылки, которые содержали подозрительное вещество. Конверты были адресованы главе Пентагона Джеймсу Мэтису и главкому флота Джону Ричардсону.

Как сообщило ФБР, наличие подозрительного вещества было выявлено при проверке в почтовом отделении, находящемся при ведомстве, после чего конверты были изъяты для проведения анализов. По данным источника CNN, предварительные исследования показали, что в них находился .