В Белоруссии отменили запрет на продажу алкоголя по ночам. Он продержался один день
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отменил запрет на продажу алкоголя по ночам, введенный в Минске и Жлобинском районе с 1 октября. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на администрацию белорусского президента.
Ведомство заявило, что подобные «однобокие запреты» оборачиваются ростом продаж контрафактного алкоголя, увеличением числа алкогольных отравлений и преступлений.
Лукашенко распорядился снять запрет в течение суток, пишет БЕЛТА.
Подчеркивается, что решение существующей проблемы должно носить комплексный характер с главным упором на меры профилактического и воспитательного характера, формирования моды на здоровый образ жизни.
Власти Минска с 1 октября запретили продавать алкоголь с 11 часов вечера до семи часов утра. Запрет должен был действовать в течение года. Такое же ограничение ввело руководство Жлобинского района Гомельской области.
Летом 2015 года в Минске уже вводили запрет на ночную торговлю алкоголем. В тот раз он продержался полтора месяца и также был отменен из-за критики Александра Лукашенко.