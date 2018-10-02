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В Белоруссии отменили запрет на продажу алкоголя по ночам. Он продержался один день

БЕЛТА
13:23, 2 октября 2018
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отменил запрет на продажу алкоголя по ночам, введенный в Минске и Жлобинском районе с 1 октября. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на администрацию белорусского президента.

Ведомство заявило, что подобные «однобокие запреты» оборачиваются ростом продаж контрафактного алкоголя, увеличением числа алкогольных отравлений и преступлений.

Лукашенко распорядился снять запрет в течение суток, пишет БЕЛТА.

Подчеркивается, что решение существующей проблемы должно носить комплексный характер с главным упором на меры профилактического и воспитательного характера, формирования моды на здоровый образ жизни.

БЕЛТА
Власти Минска с 1 октября запретили продавать алкоголь с 11 часов вечера до семи часов утра. Запрет должен был действовать в течение года. Такое же ограничение ввело руководство Жлобинского района Гомельской области.
Летом 2015 года в Минске уже вводили запрет на ночную торговлю алкоголем. В тот раз он продержался полтора месяца и также был отменен из-за критики Александра Лукашенко.

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