В Белоруссии отменили запрет на продажу алкоголя по ночам. Он продержался один день

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отменил запрет на продажу алкоголя по ночам, введенный в Минске и Жлобинском районе с 1 октября. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на администрацию белорусского президента.

Ведомство заявило, что подобные «однобокие запреты» оборачиваются ростом продаж контрафактного алкоголя, увеличением числа алкогольных отравлений и преступлений.

Лукашенко распорядился снять запрет в течение суток, пишет БЕЛТА.