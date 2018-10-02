Умер Роман Карцев

Умер эстрадный артист Роман Карцев. Ему было 79 лет.

Максим Шеметов / ТАСС / Scanpix / LETA

О смерти Карцева Михаил Жванецкий сообщил радиостанции «Говорит Москва». По его словам, причиной смерти стал инфаркт. «Он ведь давно болел, долго находился в больнице, а сейчас его мучения закончились», — цитирует его агентство ТАСС.

Роман Карцев начал эстрадную карьеру в театре Аркадия Райкина в начале 1960-х годов. Популярность ему принесли выступления в дуэте с Виктором Ильченко (1937-1992); их постоянным автором был Михаил Жванецкий.

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