Путин обошел Трампа в рейтинге доверия мировым лидерам

Президент США Дональд Трамп занял последнее место в рейтинге мирового доверия, который составил американский аналитический центр Pew Research Center.

Центр опросил более 26 тысяч человек, чтобы выяснить, как жители 25 стран мира относятся к пяти мировым лидерам. 27% опрошенных сказали, что Трамп принимает правильные решения в мировой политике, обратного мнения придерживаются 70%. Президенту России Владимиру Путину в то же время доверяют 30% респондентов (не доверяют 62%).

Самый высокий рейтинг доверия у канцлера ФРГ Ангелы Меркель (52%), еще треть (31%) ей не доверяет. На втором месте президент Франции Эмманюэль Макрон, которому доверяют 46%, а не доверяют 34%. Лидеру Китая Си Цзиньпину доверяют 34% против 56% соответственно.

Центр Pew Research Center провел исследование о международном имидже США, приурочив его к двухлетию президентства Дональда Трампа.