Правительство вернулось к планам введения нормы энергопотребления. При ее превышении будет действовать повышенный тариф

Вице-премьер Дмитрий Козак одобрил введение в России социальной нормы энергопотребления, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на протокол совещания в правительстве. Минэнерго, Минэкономики и ФАС поручили до 15 января 2019 года разработать соответствующие проекты документов.

Согласно одобренной вице-премьером схеме, норма энергопотребления составит 300 кВт·ч в месяц; этот объем энергии будет оплачиваться по базовому тарифу. Потребление свыше 300 кВт·ч в месяц — по повышенному, свыше 500 кВт·ч — по «экономически обоснованному». Размер этих тарифов «Коммерсант» не указывает.

Объем потребленной энергии будет фиксироваться не на человека, а на домохозяйство. Как отмечает газета, в России средний размер домохозяйства составляет 2,5 человека, а средний уровень потребления энергии — в 220 кВт·ч в месяц.