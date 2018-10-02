Как защитить сайт от хакеров?Партнерский материал

Правительство вернулось к планам введения нормы энергопотребления. При ее превышении будет действовать повышенный тариф

Коммерсант
06:25, 2 октября 2018
Требует подтверждения

Вице-премьер Дмитрий Козак одобрил введение в России социальной нормы энергопотребления, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на протокол совещания в правительстве. Минэнерго, Минэкономики и ФАС поручили до 15 января 2019 года разработать соответствующие проекты документов.

Согласно одобренной вице-премьером схеме, норма энергопотребления составит 300 кВт·ч в месяц; этот объем энергии будет оплачиваться по базовому тарифу. Потребление свыше 300 кВт·ч в месяц — по повышенному, свыше 500 кВт·ч — по «экономически обоснованному». Размер этих тарифов «Коммерсант» не указывает.

Объем потребленной энергии будет фиксироваться не на человека, а на домохозяйство. Как отмечает газета, в России средний размер домохозяйства составляет 2,5 человека, а средний уровень потребления энергии — в 220 кВт·ч в месяц.

Согласно протоколу, для граждан, нуждающихся в соцподдержке, предполагаются субсидии.

Коммерсант
В 2013 году российское правительство уже пыталось ввести норму месячного энергопотребления с ростом тарифа на сверхнормативные киловатт-часы. Тогда норма была установлена на уровне в 50–190 кВт·ч в месяц на человека. Она должна была заработать с июля 2014 года, но за полгода до этого реформу решили отложить на два года. В 2016 году она так и не начала действовать.

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы