Мэр Владивостока объявил об отставке

Виталий Веркеенко объявил об отставке с поста мэра Владивостока. Как написал Веркеенко в фейсбуке, заявление об увольнении по собственному желанию уже передано в городскую думу Владивостока.

Сегодня передал в Думу г.Владивостока заявление. До 10 октября завершаем подготовку к отопительному сезону и в целом... Опубликовано Виталием Веркеенко Вторник, 2 октября 2018 г.