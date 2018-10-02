Мэр Владивостока объявил об отставке
Виталий Веркеенко объявил об отставке с поста мэра Владивостока. Как написал Веркеенко в фейсбуке, заявление об увольнении по собственному желанию уже передано в городскую думу Владивостока.
Сегодня передал в Думу г.Владивостока заявление. До 10 октября завершаем подготовку к отопительному сезону и в целом...Опубликовано Виталием Веркеенко Вторник, 2 октября 2018 г.
26 сентября временно исполняющим обязанности главы Приморского края — административным центром которого является Владивосток — стал Олег Кожемяко. Он сменил Андрея Тарасенко, не сумевшего выиграть губернаторские выборы у коммуниста. На новых выборах Кожемяко собирается выставить свою кандидатуру.
Кожемяко, который ранее возглавлял три региона, 2 октября отправил в отставку трех вице-губернаторов Приморского края.