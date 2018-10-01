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Россиян будут подключать к системе накопления пенсии без их согласия

РБК
06:18, 1 октября 2018
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Минфин и Центробанк решили автоматически подключать россиян к новой системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК), сообщает РБК со ссылкой на источники.

Подключение к ИПК будет базироваться на 158-й статье Гражданского кодекса «Форма сделок», в которой говорится, что молчание может быть признано «выражением воли совершить сделку».

При этом люди в любом случае должны быть проинформированы, что их подключили к системе ИПК, сказал один из источников РБК. По его словам, такая задача может быть возложена на работодателя. 

Автоматическое подключение к ИПК по статье 158 не исключает его дальнейшее аннулирование по желанию лица путем подачи соответствующего заявления об отмене автоматической подписки, утверждает адвокат бюро «Деловой фарватер» Михаил Филиппов.

РБК
Минфин и Центробанк представили концепцию индивидуального пенсионного капитала в сентябре 2016 года. ИПК призван заменить накопительную часть пенсии, отчисление которой заморожено с 2014 года.
Ключевым элементом концепции ИПК стала автоподписка на пенсионные отчисления, нарастающие с 1 до 6% с зарплаты в течение пяти лет. Работников предлагалось по умолчанию подключать к новой системе. Ранее против автоподписки выступал социальный блок правительства.
Срок запуска системы ИПК был запланирован на январь 2020 года, но законопроект пока не опубликован. Публичное обсуждение системы ИПК решили отложить из-за негативной реакции общества на пенсионную реформу, сообщали источники «Ведомостей» и «Интерфакса».
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