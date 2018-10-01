Россиян будут подключать к системе накопления пенсии без их согласия

Минфин и Центробанк решили автоматически подключать россиян к новой системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК), сообщает РБК со ссылкой на источники.

Подключение к ИПК будет базироваться на 158-й статье Гражданского кодекса «Форма сделок», в которой говорится, что молчание может быть признано «выражением воли совершить сделку».

При этом люди в любом случае должны быть проинформированы, что их подключили к системе ИПК, сказал один из источников РБК. По его словам, такая задача может быть возложена на работодателя.