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Трое детей погибли при взрыве мины под Горловкой

Иван Приходько
13:14, 30 сентября 2018
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В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) четверо детей подорвались на мине на окраине города Горловка, трое из них погибли. Об этом в телеграме сообщил исполняющий обязанности мэра Горловки Иван Приходько.

По его словам, противопехотная осколочная мина взорвалась в 11:40 возле одного из блокпостов. В результате погибли трое мальчиков. Приходько написал, что одному из них было 13 лет. Он не сообщил возраст других погибших, уточнив лишь, что они учились в седьмом и восьмом классах школы.

Пострадавший мальчик — по словам Приходько, ему 10 лет — был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Он получил осколочные ранения, сообщил мэр Горловки.

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