Телефоны британских министров попали в открытый доступ из-за уязвимости в мобильном приложении

Телефоны и другие личные данные ряда членов британского правительства и депутатов парламента попали в открытый доступ из-за уязвимости в мобильном приложении, разработанном для Консервативной партии Великобритании. Об этом сообщает The Guardian.

Приложение позволяло получить доступ к профилям участников съезда без пароля — только с помощью ввода их электронных адресов, многие из которых находятся в публичном доступе. Также приложение позволяло редактировать эти профили. В частности, фотография министра окружающей среды Майкла Гоува, который в прошлом работал в The Times, была заменена на фото издателя газеты Руперта Мердока.

На данный момент уязвимость устранена. В Консервативной партии начали расследование по факту утечки личной информации. Как отмечает Sky News, согласно регламенту по защите персональных данных (GDPR), разработавшая приложение австралийская компания Crowd Comms может получить штраф до 20 миллионов фунтов стерлингов (1,7 миллиарда российских рублей).