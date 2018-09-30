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Из-за землетрясения и цунами в Индонезии погибли более 800 человек

Antara
05:37, 30 сентября 2018
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Обновлено. Количество жертв увеличилось до 832 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на индонезийское Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Число жертв землетрясения и цунами на острове Сулавеси в Индонезии достигло 420 человек. Об этом сообщает индонезийское агентство Antara со ссылкой на Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Речь идет только о погибших в городе Палу. От землетрясения и цунами также пострадали примыкающие к нему округа Сиги и Доннгала, но из-за отсутствия связи данных о количестве погибших там пока нет.

Цунами в Индонезии
Meduza

Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что количество жертв стихии может достигнуть тысяч человек, пишет Reuters.

28 сентября на Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5; следом на остров обрушилось цунами. Сообщалось, что это произошло после отмены предупреждения об опасности цунами. Власти утверждают, что волны пришли к берегу в момент действия предупреждения.

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