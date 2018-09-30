Из-за землетрясения и цунами в Индонезии погибли более 800 человек

Обновлено. Количество жертв увеличилось до 832 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на индонезийское Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Число жертв землетрясения и цунами на острове Сулавеси в Индонезии достигло 420 человек. Об этом сообщает индонезийское агентство Antara со ссылкой на Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Речь идет только о погибших в городе Палу. От землетрясения и цунами также пострадали примыкающие к нему округа Сиги и Доннгала, но из-за отсутствия связи данных о количестве погибших там пока нет.

Цунами в Индонезии Meduza

Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что количество жертв стихии может достигнуть тысяч человек, пишет Reuters.