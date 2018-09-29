Умер один из основателей Jefferson Airplane Марти Балин

Rolling Stone
07:38, 29 сентября 2018
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Американский певец Марти Балин, один из основателей группы Jefferson Airplane, умер в возрасте 76 лет. Близкие музыканта не назвали причину его смерти. 

Балин основал Jefferson Airplane, одну из самых популярных американских психоделических рок-групп второй половины 1960-х, вместе с гитаристом Полом Кантнером (умер в 2016 году) в Сан-Франциско в 1965 году. Он был одним из трех главных вокалистов и авторов песен в группе, наряду с Кантнером и Грейс Слик.

После распада группы в 1970-х он участвовал в реюнионах и других проектах, основанных выходцами из Jefferson Airplane, в том числе Jefferson Starship.

Песня Jefferson Airplane «Comin' Back To Me», которую пел Марти Балин
Jefferson Airplane исполняют песню «Volunteers» на фестивале в Вудстоке в 1969 году. Лид-вокал — Марти Балин
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