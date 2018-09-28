В Ираке застрелили бывшую «Мисс Багдад»

В Багдаде застрелили 22-летнюю модель Тару Фарес, сообщает канал Kurdistan 24 со ссылкой на полицию.

Убийство произошло в Багдаде около шести часов вечера 27 сентября. Фарес застрелили в ее автомобиле. Девушка получила три пулевых ранения и умерла в больнице.

МВД Ирака начало расследование гибели Фарес. О предполагаемом убийце и его возможных мотивах ничего не сообщается.