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В Ираке застрелили бывшую «Мисс Багдад»

Kurdistan 24
12:39, 28 сентября 2018
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В Багдаде застрелили 22-летнюю модель Тару Фарес, сообщает канал Kurdistan 24 со ссылкой на полицию.

Убийство произошло в Багдаде около шести часов вечера 27 сентября. Фарес застрелили в ее автомобиле. Девушка получила три пулевых ранения и умерла в больнице.

Фотография, опубликованная в инстаграме Фарес после ее смерти

МВД Ирака начало расследование гибели Фарес. О предполагаемом убийце и его возможных мотивах ничего не сообщается.

Тара Фарес участвовала в конкурсе красоты «Мисс Ирак-2014» (по информации арабской версии CNN, она выиграла его, по данным агентства «Синьхуа», заняла одно из призовых мест). Также она завоевала титул «Мисс Багдад» в 2015 году. Фарес была известным в Ираке блогером. В инстаграме на нее подписаны около 2,7 миллиона человек.
По данным курдского издания Basnews, Фарес получала угрозы, из-за чего на время переехала в Эрбиль, столицу Иракского Курдистана, но позже снова вернулась в Багдад. Из-за чего Фарес угрожали, Basnews не сообщает.
За несколько дней до смерти Фарес в иракском городе Басра в своей машине была убита правозащитница Суад аль-Али. В августе в Багдаде умерли две владелицы салонов красоты. По предварительным данным, от естественных причин, но официально причина их смерти пока не объявлена.

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