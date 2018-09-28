Сингапур выплатит жителям полмиллиарда долларов за вклад в развитие государства

Власти Сингапура выплатят жителям 700 миллионов сингапурских долларов (512 миллионов долларов США) за вклад в развитие государства.

Выплаты получат все достигшие 21 года жители города-государства. В зависимости от их годового дохода каждый получит от 100 до 300 сингапурских долларов.