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Сингапур выплатит жителям полмиллиарда долларов за вклад в развитие государства

Министерство финансов Сингапура
12:19, 28 сентября 2018
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Власти Сингапура выплатят жителям 700 миллионов сингапурских долларов (512 миллионов долларов США) за вклад в развитие государства.

Выплаты получат все достигшие 21 года жители города-государства. В зависимости от их годового дохода каждый получит от 100 до 300 сингапурских долларов.

В феврале власти Сингапура отчитались о том, что экономический рост страны превосходит ранее запланированные показатели на 3,6%.
В Сингапуре на протяжении многих лет проводится политика властей, в соответствии с которой населению даются бонусы за экономическое процветание государства.

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